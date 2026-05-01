TWICEの日本人メンバーによる3人組ユニット「MISAMO」が1日、都内でアイウエアブランド「RIM（リム）」のアンバサダー就任記念イベントに出席した。この日は3人それぞれのお気に入りのメガネ姿で登場。統一感を演出したジーンズコーデも披露し、MOMOは「メガネがポイントになるように合わせてみました」とアピールした。現在はワールドツアーの真っ最中。メンバーの“目がない”ほど夢中になっていることを問われ、MINA（29