モデルの亜希（57）が、プロ野球選手として活躍した元夫・清原和博（58）との2ショットを披露した。【映像】亜希、親子ショット＆元夫・清原和博との2ショット23歳の長男・正吾さん、21歳の次男・勝児さん、2人の子どもがいる亜希。これまでInstagramで、30分で作った品数豊富な弁当や、子どもたちに誕生日を祝ってもらう様子など日常について発信してきた。また、清原が出演するトークショーにマネージャーとして帯同したこ