坂と愛犬の写真を撮りたいのに…。思わず笑顔になってしまうこと間違いなしの『可愛すぎる勘違い』が話題になっているのです。 飼い主さんへの愛情が溢れた光景は記事執筆時点で166万回を超えて表示されており、7.4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『坂で犬の写真を撮りたいだけなのに…』思っていたのと違う"可愛すぎる勘違いと表情"】 写真を撮りたいのに、犬が… Xアカウント『@104ssk』に投稿