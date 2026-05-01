岐阜県高山市で5月1日、スクールバスがガードレールに衝突し、小学生3人が軽いけがをしました。警察と消防によりますと、1日午後3時すぎ、高山市朝日町の国道で、下校途中の小学校のスクールバスが道路脇のガードレールに衝突しました。高山市の教育委員会によりますと、この事故でバスに乗っていた小学6年生の女の子が顔をぶつけるなどして額から出血したほか、5年生と3年生の男女も軽