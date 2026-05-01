SHIRORU（シロル）が2026年7月1日（水）、角栓やメイク汚れを同時に落とす「クレンジングオイルブラック」を発売する。■温感クッションオイル植物由来オイルとグリセリンを組み合わせた、厚みのあるクッションオイル処方。肌にのせた瞬間からじんわりとした温もりを感じる温感設計で、肌をやわらげながら汚れを浮かせやすい状態へ導く。微細洗浄技術に加え、炭と2種のクレイを配合。頑固な角栓や黒ずみにアプローチし、洗うたびに