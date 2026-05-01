三重県紀宝町で5月1日、小学生たちが手作業で田植え体験を行いました。参加したのは、紀宝町の神内小学校の児童36人で、農家の人から苗の植え方を教わったあと、早速田んぼの中に入りました。神内小学校では、食育の一環で地元の農家から米作りを教わっていて、ぬかるむ田んぼに悪戦苦闘しながらも、一生懸命田植えに取り組んでいました。8月下旬には稲刈り体験も行われ、およそ300kgの収穫が見込まれています。