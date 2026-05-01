NARS（ナーズ）が2026年6月12日（金）、サマーコレクション「THE SUMMER SCULPT COLLECTION」を一部数量限定で発売する。■情熱的なカラーコレクションテラコッタの街並みと宝石のようなモザイクが彩る“レッドシティ”マラケシュにインスパイアされたコレクション。ラグジュアリーなテクスチャーと深みのあるカラーが、夏のメイクに奥行きをもたらす。「アフターグロー リップバーム N」は、陽光を浴びたようなツヤを唇に宿すアイ