「プレミアリーグはひとつレベルが抜けているのはわかっていることですし、たぶん来季は苦しいと思います。でも自分のサッカー人生において苦しい時間が来なかった時なんてない。そこをもがいて、もがいて乗り越えてきたので、次も大きな壁が現れてもチームとしても、個人としても乗り越えていく自信があるし、自分がどういうものを残せるのかが楽しみなんです」チャンピオンシップ（イングランド２部）を制したコベントリーの優