人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月2日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）気持ちを上手に伝える工夫を。ボディランゲージを活用してみて。11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）口は災いのもと。不用意な発言で思わぬ誤解を招きそう……。10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）受け身でい