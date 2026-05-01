言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、美しさを引き出す美容アイテムの略称、すしに欠かせないもの、そして家庭のエネルギー使用量を記録する計量器という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。こ□□□□しが□□ーたーヒント：家庭などに設置