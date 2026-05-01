本塁打ランクトップに立つ村上がチームを牽引している(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆は、MLBデビューイヤーの今シーズン、3、4月の日程の中で本塁打数トップに立つという強烈なインパクトを残した。開幕戦で第1号を放って以降、急速に注目度を高めている日本人ルーキーは、わずか1か月程度で広くその名が知られる存在となった。【動画】あのスイングは汚いと羨望のまなざしを受けている村上の12号アーチシーンスラ