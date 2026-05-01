モデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは4月30日、自身のInstagramを更新。引き締まった体を公開しました。【写真】みちょぱの圧巻ボディ「格好良くて素敵」みちょぱさんは「今はハードな運動はできないけどやっぱカラダ動かすならスポーツブラは大事」とつづり、1枚の写真を投稿。黒いスポーツブラとボトムスを身にまとい、カメラに向かって格好いいポーズを決めた姿です。引き締まったウエストが際立っています。コメン