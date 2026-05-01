サンワサプライは、クレジットカードのカード番号とセキュリティコードを隠せるシール「SL−8H−8」を発売した。なりすましや偽造防止のための連番を印字し、剥がすと再貼付が判別できる構造で貼り直しを防ぐ。同シールを貼り付けたまま、IC決済、タッチ決済、ATMでの使用が可能とのこと。16桁のクレジット番号の中央と、裏面の3桁のセキュリティコードを隠すことができる。万が一剥がした後に貼り直すと、表面が部分的に剥がれて