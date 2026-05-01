富士急グループの富士山麓電気鉄道は、5月23日、24日に河口湖ステラシアターで開催される「SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026」にあわせ、5月1日から富士急行線で期間限定のコラボレーション企画を実施する。同企画は、音楽・食・ファッション、そして自然を五感で楽しむという「SUSTAINABLEBEAUTY FES 2026」のコンセプトに連動し、会場までの移動時間も含めてその世界観を体感できる内容となっている。同公演のキービジュアルをモチー