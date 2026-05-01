広島県三原市で土の中から男性の遺体が見つかった事件と、今年2月に東広島市で起きた殺人放火事件。警察は2つの事件の関連を捜査していますが、それぞれの事件でなくなった2人を知る人物が取材に応じました。■別の場所でも捜査員たちが作業先月29日、遺体となって発見された徳田雅希さん（29）は、大きな穴の中に埋められていました。何者かによって殺害されたとみられています。1日、遺体が見つかった場所とは別の場所でも、捜査