やまやコミュニケーションズ（以下、やまや）は、辛子明太子とのペアリングを追求して開発したクラフトビール「明太子に合うクラフトビール」を、5月1日にやまや公式オンラインショップで販売を開始する。なお、同商品は3月から、やまや直営店で先行販売を行っている。昨今、食とお酒を合わせる“ペアリング”への関心が高まっている。やまやでは自社の主力商品である辛子明太子をより美味しく楽しんでもらうため、相性の良い飲み