「公害の原点」とされる水俣病が公式に確認されて、1日で70年です。熊本県水俣市で犠牲者を追悼する慰霊式が行われました。慰霊式には、石原宏高環境大臣や熊本県、原因企業チッソの関係者も参列し、患者・遺族を代表して緒方正実さんが挨拶しました。患者・遺族代表 緒方正実さん「私が思う水俣病の真の解決とは、すべての人たちが起きた出来事と向かい合い心から反省をし、教訓につなげることができたときだと思います」水俣病は