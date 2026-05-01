銀座コージーコーナーは、5月1日から、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で「銀座こーじー庵」を販売する。初夏の訪れを感じる5月。あんこや抹茶の和素材と洋菓子のプリンを組み合わせた、これからの季節にぴったりな和洋折衷スイーツ「銀座こーじー庵」を、今年も夏季限定で発売する。「銀座こーじー庵 あん黒糖プリン」「