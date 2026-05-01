元SKE48の山内鈴蘭さん（31）が1日、自身のXを更新し、結婚することを発表しました。山内さんは直筆の文書で「応援してくださっている皆様へ私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いさせていただいている方と結婚する運びとなりました」と報告。続けて、「困難には寄り添い、楽しいときには共有し、言葉にすることの大切さを知りました。まだまだ未熟ではございますが、何事にも楽しむ気持ちを大切に、共に人生を歩