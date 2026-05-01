SUPER EIGHTの村上信五さんが、大阪湾の魅力を発信です。 1日、JR大阪駅で行われた『第45回全国豊かな海づくり大会「魚庭（なにわ）の海おおさか大会」』の200日前記念イベントに、アンバサダーを務めるSUPER EIGHTの村上信五さんが登場しました。 このイベントは水産資源の保護や漁業の発展のため毎年行われていて、今年は大阪で初開催。 そして、11月の大会当日には大阪湾で獲れた旬の水産物の丼「