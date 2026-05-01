大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新弟子検査が１日、両国国技館で行われた。英国本島からは英ノ国以来、史上２人目の角界入りを目指すニコラス・タラセンコ（１６）＝湊＝は１８７センチ、１２０キロで体格基準（１６７センチ、６７キロ）をパスした。内臓検査の結果を待って初日に合格が発表される。満面の笑みで「前相撲が楽しみ。やっとお相撲さんになれる」と語ったニコラス。初土俵は興行ビザ取得後の