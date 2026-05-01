自民党の小林政調会長は４月３０日、アフリカ最大の産油国であるナイジェリアを訪れ、閣僚らと会談した。中東情勢の悪化で原油や石油製品の供給不足が懸念されており、エネルギー調達の多角化を視野に協力関係の強化を図った。小林氏は同国の首都・アブジャで、ロクポビリ石油資源相（石油担当）らと個別に会談した。エネルギー分野での連携を深めていく方針で一致した。小林氏は一連の会談後、記者団のオンライン取材で「ナイ