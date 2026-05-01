曙橋三叉路白鳳喫茶室にて 5巻この記事の画像を見る昭和初期の東京を舞台に、“大切な人”を待ち続ける青年の物語『曙橋三叉路白鳳喫茶室にて』（高尾滋/白泉社）。そのコミックス最新5巻が、2026年5月1日（金）に発売された。あわせて同日には、高尾滋氏が手がける『まほうのおうち』（白泉社）の最新4巻も刊行。いずれも今巻をもって完結を迎えた。『曙橋三叉路白鳳喫茶室にて』の主人公・藤田金蓉（ふじた きんよう）は、毎週