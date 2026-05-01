5月3日（日）に京都競馬場で行われる、第173回天皇賞・春（G1・4歳上オープン・芝3200m）の枠順は下記の通り。大阪杯を制したダービー馬は4枠7番から。3200mという未知の距離に挑戦する。武豊＆アドマイヤテラは3番枠と絶好。平成の盾男と呼ばれた名手がどのような手綱さばきを見せるのか。距離適性は証明済みなだけにここはビッグチャンス。注目の発走は15時40分。【天皇賞・春】クロワデュノールは520kg…出走馬の調教後の馬体