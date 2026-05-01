先週は土曜は東京で青葉賞、日曜は京都でマイラーズカップと、２日連続で重賞を勝つことができました。久しぶりだなとは思っていましたが、翌日の新聞が07年11月23日の京阪杯（サンアディユ）、11月24日のジャパンカップダート（ヴァーミリアン）以来、約18年５か月ぶりだと教えてくれていました。ちなみにマイラーズカップの勝利は94年のノースフライト以来、32年ぶりの３勝目だそうです。長く間隔が開いたことををここまで強