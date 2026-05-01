5月5日（火）に船橋競馬場で行われるかしわ記念（Jpn1）の出走予定馬が下記の通り発表された。●第38回かしわ記念（Jpn1）施行日：5月5日（火）施行場：船橋競馬場距離：1600m出走資格：サラブレッド系 4歳上オープン1着賞金：8000万円【フェブラリーS】コスタノヴァが連覇達成…1番人気ダブルハートボンドは3着JRAから6頭●JRA所属馬ウィルソンテソーロ（牡7・美浦・高木登）川田将雅コスタノヴァ（牡6・美浦・木村哲也）D.レー