【モデルプレス＝2026/05/01】2027年公開予定の映画「腹をくくって」企画発表記者会見が 5月1日、東映株式会社にて開催され、俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務めることが発表された。【写真】2028年大河主演俳優、プラべで共に釣りしたイケメン俳優◆木村大作監督作品に豪華俳優陣が集結黒澤明監督作品に撮影助手として参加し、以降カメラマン（撮影監督）として「八甲田山」「鉄道員（ぽっぽや）」、