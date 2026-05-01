泣いている園児を怒鳴るなど不適切な保育をしたとして、愛知県豊橋市が5月1日、施設に改善勧告を出しました。豊橋市によりますと、市内の保育施設で女性保育士は去年4月以降くり返し、泣いている園児に「うるさい」などと大声で怒鳴ったほか、トイレを訴える園児に15分ほど我慢させたということです。また、ほかの複数の女性保育士は、身体的な特徴のあだ名をつけて園児を呼んでいたことも分かり、市はいずれも不適切な保育