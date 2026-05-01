【モデルプレス＝2026/05/01】モデルの藤田ニコル（28）が5月1日、自身のSNSを通じ、夫で俳優の稲葉友（33）との間に第1子が誕生したことを報告した。芸能界から祝福の声が寄せられている。【写真】28歳人気モデル、直筆署名で出産報告◆第1子女児出産の藤田ニコル、芸能界から祝福続々この日、「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします」と第1子誕生を報告した藤田。同投稿のコメント欄にはファン