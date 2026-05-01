【モデルプレス＝2026/05/01】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が4月30日、Instagramでライブ配信を実施。自宅に“ある設備”を導入したことを明かし、話題を集めている。【写真】M!LK佐野「規格外」と話題の自宅の豪華設備◆佐野勇斗、自宅にカラオケ設置4月28日に更新した自身のX（旧Twitter）で佐野はM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」がランキング1位を獲得したカラオケのデンモク画面を公開。「1位？！たくさん歌って