【モデルプレス＝2026/05/01】TWICE（トゥワイス）の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）がブランドアンバサダーを務めるファッションアイウエアブランド「RIM BY JINS」の期間限定ストア「 RIM loves MISAMO POP-UP STORE」記念イベントに登壇した。【写真】TWICEメンバー、ミニ丈ワンピで美脚披露◆MISAMO、アイウエア着用し登壇MISAMOはミナ（MINA）、サナ（SANA）、モモ（MOMO）からなる3⼈組ユニット。期間限定ストアは大