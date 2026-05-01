西日本シティ銀行は5月1日、博多どんたく港まつりへの参加を自粛すると発表しました。行員が投稿した不適切な動画が拡散したことを受けたものです。西日本シティ銀行は、4月に完成した西日本シティビルの広場部分に初めて設置される演舞台で、5月3日と4日にどんたく向けの演目を予定しています。このうち、自粛を決めたのは西日本シティ銀行が主体となった演目で、3日午前11時30分から午後2時まで予定していた「開幕宣言」や、行員