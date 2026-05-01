ゴールデンウイークに入り、子どもたちが公園で遊ぶ機会も増えていますが、注意が必要なのが遊具によるケガです。安全安心に楽しめるように、福岡では工夫を凝らした遊具の整備が進んでいます。 北九州市八幡東区の桃園公園にある「わんぱく広場」です。4月30日にリニューアルオープンしたばかりで、地元の小学生がアイデアを出した「世界で一つだけ」の遊具があります。■子ども「楽しかった。」「