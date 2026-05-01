新人モデル3人が「Rayレギュラーモデル」をめざし、さまざまなことに挑戦する連載企画もついに最終回。今回は、1年間頑張った彼女たちの卒業を、最も印象深かったという企画とともにお届けします。どんな挑戦にもまっすぐ向きあってくれた3人のこれからの活躍にも目が離せません♡Rayレギュラーモデルまでの道 憧れのRayモデルの座をつかみとれ♡『SBC湘南美容クリニックpresents TGC AUDITION 2025』 にてRay賞を