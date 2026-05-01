◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（１日・エスコンフィールド）日本ハムのロドルフォ・カストロ内野手が、逆転の一発を放った。１点を追う３回、敵失で２死一、二塁とチャンスを広げた直後の初球だった。オリックス先発・曽谷の１４１キロのフォークを捉えた。ライナーで左翼席に飛び込む逆転の左越え４号３ラン。「真っすぐに合わせてタイミングを取っていた中、変化球だったけど思い切って振ったら入ってくれたよ。常に自