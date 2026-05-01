競泳の今夏の日本代表の練習が１日、都内で行われ報道陣に公開された。練習前には池江璃花子（横浜ゴム）が取材に応じ「体はボロボロ。けど、トレーニング内容は充実していて楽しい」と明るい表情で話した。４月２５日から始まった合宿では、普段から師事する高城直基コーチから教えを受ける。ともに指導を受けるのは男子平泳ぎの渡辺一平（トヨタ自動車）、深沢大和（東急）ら２００メートを本命とする選手。苦手な有酸素運動