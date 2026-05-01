第2日、通算9アンダーで暫定首位の平本世中＝名古屋GC和合中日クラウンズ第2日（1日・愛知県名古屋GC和合＝6557ヤード、パー70）雷雲接近のためサスペンデッドとなり、約半数の選手が競技を終了できなかった。順位は暫定。平本世中が6ホールを残して通算9アンダーの首位。プレーを終えた中では、67で回った岩崎亜久竜が通算7アンダーの133とし、2打差の2位。さらに1打差の4位に出利葉太一郎らが並んだ。15歳の加藤金次郎は28位