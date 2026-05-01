◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルトーDeNA(1日、神宮球場)DeNAの先発・平良拳太郎投手が初回からヤクルト打線につかまり、2回6失点で降板しました。初回、平良投手は先頭をファウルフライに打ち取るも、続く岩田幸宏選手にヒット、さらにフォアボールとデッドボールで満塁のピンチを招きます。ここで内山壮真選手にサードへ強烈なタイムリー内野安打を打たれ、初回から先制点を許します。続く武岡龍世選手にはライトへ2点タイムリーを