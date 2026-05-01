外国為替市場で、きょう午後4時前に2円近く円高が進んだことについて、財務省の三村財務官は「コメントは控える」とした一方、「連休は続いている」と今後も為替介入する可能性に含みを持たせました。政府・日銀はきのう、1年9か月ぶりに円買いドル売りの為替介入に踏み切り、円相場は5円以上円高が進みました。さらに、きょう午後4時前にも、ドル円相場が2円近く急速に円高に振れる場面がありました。これについて、三村財務官は