東京・福生市で少年がハンマーで殴られるなどした事件で、警視庁は公開手配していた男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。【映像】逮捕された“ハンマー殴打事件”の容疑者高林輝行容疑者（44）はおととい午前7時半ごろ、福生市加美平で17歳の少年をハンマーのようなもので殴った殺人未遂の疑いがもたれています。警視庁によりますと、自宅に戻った高林容疑者は駆けつけた警察官にスプレーのようなものを撒いた直後に、自宅の