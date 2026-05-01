井上尚弥―中谷潤人の勝者に贈られる特別リング＝1日、東京都内WBCが1日、井上尚―中谷の勝者に贈る特別リングを披露した。絶対王者にだけ与えられる特注品で、573粒のダイヤモンドなどで桜や東京ドームといったモチーフをあしらった1600万円相当のものという。過去に同趣旨のリングを手にしたのは昨年9月、史上初めて3階級での4団体統一王者となったテレンス・クロフォード（米国）だけ。現役を引退したそのレジェンドは「五