労働者の祭典日であるメーデーの１日、全国各地で労働組合の集会が開かれた。東京・代々木公園では、全労連系の「第９７回中央メーデー」に８０００人（主催者発表）が参加。賃上げを求めたほか、高市首相が掲げる労働時間規制の緩和への反対などを訴えた。秋山正臣・全労連議長は「物価上昇による生活悪化に加え、原油の確保に対する先行き不安が高まっている。労働者の懐を温める賃金引き上げが必要だ」と主張。物価高騰を上