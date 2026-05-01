◇プロ野球 セ・リーグ 阪神ー巨人(1日、甲子園球場)3回表を終えて5点ビハインドとされていた阪神。その裏には2アウト満塁の好機をつかみ、坂本誠志郎選手が2点タイムリーを放ちました。先発マウンドにあがった村上頌樹投手は2回以降に乱調を見せ5失点。打線はここまで好機をつかむ場面もありましたが、それを生かし切れず無得点に抑えられていました。3回にも先頭の福島圭音選手はヒットで出塁するも、森下翔太選手が併殺打に倒れ