タレント・フリーアナウンサーの森香澄さん（30）が、ピーチ・ジョンのブランド新ミューズに就任することが発表され、第1弾となるビジュアル＆動画が解禁されました。【写真】夏の爽やかランジェリーを華麗に着こなす森香澄さん森さんは、マスターブランドであるPEACH JOHNと、「シンプルって、落ち着く。」をコンセプトに掲げる、2024年に誕生したPJ BASIC by PEACH JOHNのブラを着用。PEACH JOHNのビジュアルは、森さんが普段か