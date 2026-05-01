「夫婦で月22万円あれば何とかなると思っていたのに、実際は27万円かかっている」。都内在住の佐藤さん夫婦（仮名・68歳）は、年金生活に入って初めて家計の厳しさに直面しました。医療費や冠婚葬祭、家電の買い替えなど、想定外の出費が重なり、貯蓄を切り崩す日々が続いています。老後2000万円問題が話題になりましたが、実際、年金だけでは生活費が足りないという現実に、多くのシニア世帯が悩んでいるのです。【写真】私の年金