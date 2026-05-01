AE86を「86」で再現した新の“ハチロク”！2026年1月9日から11日まで、千葉市美浜区の幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」。同会場には、さまざまなカスタムカーが出展され、来場者をおおいに沸かせてくれました。なかでも、アフターパーツメーカーの「Result Japan」から出展された「NEO86」が大きな話題となりました。改めてその内容を振り返ります。NEO86は、2012年にトヨタとスバル共同開発により誕生した