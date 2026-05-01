ユニコーンの新曲「クレナイノハ」が、TVアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になるII』のオープニング主題歌に起用。また、同曲を使用したアニメのPV第3弾も公開となった。 （関連：【映像あり】ユニコーンの新曲「クレナイノハ」がOP主題歌、アニメ『片田舎のおっさん、剣聖になるII』PV） 本アニメは、著者 佐賀崎しげる＆イラストレーター 鍋島テツヒロによるノベルを原作とした王道の剣客無