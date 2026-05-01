クイズなどを通して児童が税の役割を学ぶ授業が前橋市の小学校で開かれました。 この授業は、子どもたちに税の役割や必要性を理解してもらおうと前橋税務署の租税教育推進協議会が毎年、管内の小中学校や大学などで行っているものです。 １日は、前橋市立粕川小学校の６年生５５人を対象に行われました。講師は法人会青年部が務め、学校や医療など税金が身の回りでどのように使われているのかクイズ形式で紹介しました。 ま