自民党県連の新しい幹事長に伊勢崎市区選出の県議会議員、大和勲さんが就任しました。 自民党県連は１日、幹事長の立候補を受け付け、大和勲さん以外に届け出はなく、無投票で新しい幹事長に決まりました。任期は１年間です。 幹事長に就任した大和さんは伊勢崎市議を経て２０１５年の県議選で初当選、現在３期目です。これまで県連の筆頭副幹事長や政調会長などを歴任し、去年５月からは総務会長を務めていました。 「統一