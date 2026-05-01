台湾の夜市の雰囲気を体験できるイベントが太田市の商業施設で開かれています。 イオンモール太田の駐車場で開かれているのは、台湾各地で毎日開かれるナイトマーケット夜市を再現した「台湾祭」です。 このイベントは、東日本大震災の際に台湾から多くの支援を受けたことをきっかけに始まったもので、２０１６年から全国各地で開かれています。イオンモール太田では去年９月に続き、今回が２回目です。